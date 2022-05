Luisa Ranieri è candidata come miglior attrice non protagonista per È stata la mano di Dio

(Di martedì 3 maggio 2022) Tra le star della 67ma edizione dei David, ci sarànonper Èladi Dio. In attesa di vederla sul palco, ecco alcune curiosità che (forse) non conoscete sulla quarantottennenapoletana. Andrà in scena stasera la 67ma edizione dei David di Donatello, trasmessa in

Advertising

Corriere della Sera

...Elio Germano " America Latina Silvio Orlando - Ariaferma Filippo Scotti " È stata la mano di Dio Franz Rogowski " Freaks Out Toni Servillo " Qui rido io Miglior attrice non protagonista...... America Latina Silvio Orlando, Ariaferma Filippo Scotti, È stata la mano di Dio Franz Rogowski, Freaks Out Toni Servillo, Qui rido io Miglior attrice non protagonista, È stata la mano ... David, Luisa Ranieri tra le sicure star della cerimonia: dieci cose che non sapete di lei Miglior attrice non protagonista: Luisa Ranieri (E' stata la mano di Dio) Teresa Saponangelo (E' stata la mano di Dio) Susy Del Giudice (I fratelli De Filippo) Vanessa Scalera (L'arminuta) Cristiana ...Luisa Ranieri (È stata la mano di Dio) Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio) Vanessa Scalera (L’Arminuta) Miglior sceneggiatura originale A Chiara – Jonas Carpignano Ariaferma È stata la mano di ...