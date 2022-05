Due mesi fa era a 18 punti dopo lo 0 - 5 contro l'Inter. Incredibile Salernitana

GiovaQuez : Lavrov: 'Non vogliamo un cambio di regime, quella è una specialità degli Stati Uniti. Vogliamo gli ucraini che dian… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Donna evacuata da Azovstal, due mesi di buio e paura. Una dei 100 civili a Bbc: 'Al bagno con la torcia.… - rtl1025 : ?? Negli oltre due mesi di #guerra in #Ucraina, è emerso un ulteriore grave fenomeno: quello degli #stupridiguerra.… - MarieFr12579649 : RT @MilkoSichinolfi: Stanno massacrando un popolo da due mesi e noi gli consentiamo pure di venirci a fare la lezioncina di morale. Vergog… - Toynagual40 : RT @AliceIsCrazy: Quindi, #Orsini, che dai salotti della tv nega le responsabilità di Hitler nella 2a guerra mondiale, è l’uomo a cui crede… -

