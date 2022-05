David 2022: Live tutti i vincitori e il racconto della serata (Di martedì 3 maggio 2022) David 2022: i premi in diretta e il racconto della serata; in diretta su Rai 1 dalle 21.30, la cerimonia si terrà nel luogo simbolo del cinema italiano, Cinecittà, e sarà condotto da Carlo Conti e Drusilla Foer Seguiamo Live la serata di premiazione della 67ª edizione dei David di Donatello. La cerimonia, in diretta su Rai 1, è condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, e trasmessa dal luogo simbolo del cinema italiano, Cinecittà. 23.30: Il premio Cecilia Mangini al Miglior documentario va a Ennio di Giuseppe Tornatore. Il regista, commosso, dichiara “In queste settimane mi sono chiesti a lungo quale fosse la ragione del successo del film e non l’ho ancora trovata; credo che il suo segreto sia il modo in cui Ennio si è raccontato al ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 3 maggio 2022): i premi in diretta e il; in diretta su Rai 1 dalle 21.30, la cerimonia si terrà nel luogo simbolo del cinema italiano, Cinecittà, e sarà condotto da Carlo Conti e Drusilla Foer Seguiamoladi premiazione67ª edizione deidi Donatello. La cerimonia, in diretta su Rai 1, è condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, e trasmessa dal luogo simbolo del cinema italiano, Cinecittà. 23.30: Il premio Cecilia Mangini al Miglior documentario va a Ennio di Giuseppe Tornatore. Il regista, commosso, dichiara “In queste settimane mi sono chiesti a lungo quale fosse la ragione del successo del film e non l’ho ancora trovata; credo che il suo segreto sia il modo in cui Ennio si è raccontato al ...

