Boxe, De Carolis: “Sono in gran forma e batterò Scardina” (Di martedì 3 maggio 2022) Un ex campione del mondo contro un astro nascente, o presunto tale. Di sicuro c’è che quello fra Giovanni De Carolis e Daniele ‘Toretto’ Scardina è un match molto atteso, per il quale i biglietti Sono già in via di esaurimento. Il prossimo 18 maggio, sul ring dell’Allianz Cloud a Milano e con diretta televisiva su Dazn, sarà in palio il titolo intercontinentale Wbo dei supermedi, e De Carolis, che di questa categoria è stato in passato campione del mondo, andando a prendersi la corona in Germania contro Vincent Feigenbutz, è deciso a far vedere che il migliore è ancora lui, nonostante l’età giochi a favore del rivale (Scardina ha 7 anni di meno, 30 conto 37), che vive e si allena a Miami. De Carolis è invece romano ma viterbese di adozione. Di seguito le sue parole: ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Un ex campione del mondo contro un astro nascente, o presunto tale. Di sicuro c’è che quello fra Giovanni Dee Daniele ‘Toretto’è un match molto atteso, per il quale i bigliettigià in via di esaurimento. Il prossimo 18 maggio, sul ring dell’Allianz Cloud a Milano e con diretta televisiva su Dazn, sarà in palio il titolo intercontinentale Wbo dei supermedi, e De, che di questa categoria è stato in passato campione del mondo, andando a prendersi la corona in Germania contro Vincent Feigenbutz, è deciso a far vedere che il migliore è ancora lui, nonostante l’età giochi a favore del rivale (ha 7 anni di meno, 30 conto 37), che vive e si allena a Miami. Deè invece romano ma viterbese di adozione. Di seguito le sue parole: ...

