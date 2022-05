Ultime Notizie – Lavrov a Zona Bianca, Draghi: “Un comizio, ha detto cose false e oscene” (Di lunedì 2 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto cose “false e aberranti” a Zona Bianca su Rete 4. Sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi oggi in conferenza stampa. “In Italia c’è libertà di espressione, il ministro Lavrov appartiene ad un paese in cui non c’è libertà di espressione. L’Italia permette di esprimere liberamente le opinioni anche quando sono palesemente false e aberranti. Quello che il ministro Lavrov ha detto è aberrante, le parole riferite a Hitler” ebreo “è veramente oscena. Si parla di intervista, ma quello è stato un comizio”, dice il premier. “La domanda che ci si deve porre è: bisogna invitare una persona che chiede di essere intervistata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergeihae aberranti” asu Rete 4. Sono le parole del presidente del Consiglio Mariooggi in conferenza stampa. “In Italia c’è libertà di espressione, il ministroappartiene ad un paese in cui non c’è libertà di espressione. L’Italia permette di esprimere liberamente le opinioni anche quando sono palesementee aberranti. Quello che il ministrohaè aberrante, le parole riferite a Hitler” ebreo “è veramente oscena. Si parla di intervista, ma quello è stato un”, dice il premier. “La domanda che ci si deve porre è: bisogna invitare una persona che chiede di essere intervistata ...

