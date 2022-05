Ucraina: Draghi, 'escalation? No appiattimento a Usa, non serve riposizionare Italia' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Quel che ho sempre detto è che cerchiamo la pace, l'ho detto anche nella telefonata con Putin, quindi non abbiamo bisogno di riposizionare l'Italia, non c'è appiattimento, non c'è differenze sull'invio d'armi" a Kiev che sono state "inviate da tutti i partner. Non c'è bisogno di riposizione niente, la nostra appartenenza all'alleanza atlantica è scontata. Nessuno vuole la guerra o un'escalation". Lo puntualizza il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sulla visita negli States. Leggi su iltempo (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Quel che ho sempre detto è che cerchiamo la pace, l'ho detto anche nella telefonata con Putin, quindi non abbiamo bisogno dil', non c'è, non c'è differenze sull'invio d'armi" a Kiev che sono state "inviate da tutti i partner. Non c'è bisogno di riposizione niente, la nostra appartenenza all'alleanza atlantica è scontata. Nessuno vuole la guerra o un'". Lo puntualizza il premier Mario, rispondendo a una domanda sulla visita negli States.

La7tv : #inonda Guerra in Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'Sconfiggere una potenza atomica è un ossimoro, non può esistere un… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - EdiGirolami : RT @StefanoCeccanti: le parole di Draghi sono pienamente aderenti alle risoluzioni di Camere e Senato dell'1 marzo compresa 'la cessione di… - atestaltasempre : RT @Adnkronos: Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più grandi cam… -