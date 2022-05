7giorni

... il sesto grattacielo più alto alcon i suoi 417 metri, antenna compresa. Il lampo è stato ... Sulla rete è stato pubblicato anche l'audio del tuono, apparso così potente che il momento'......network di distribuzione'ottica in Italia per punti vendita diretti e in franchising, nasce il Centro Studi della Scuola Internazionale di Ottica e Optometria per rispondere alle sfide del... Mondo dell'emergenza, giornalisti e magistratura: un rapporto possibile Quali strategie per combattere la disinformazione Le fake news sono un problema reale per la democrazia Una risposta a questi interrogativi arriva dalla ricerca Fake news: percezioni, attori e ...Mondo - Abbastanza grano è uscito dall'Ucraina per riempire una nave da esportazione nella vicina Romania, segnando un primo piccolo ma importante passo verso l'allentamento dell'arretrato di raccolti ...