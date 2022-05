Dl aiuti | tutti i tagli a tempo delle accise

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nuove misure per aiutare famiglie e imprese colpite dal caro energia. Il primo decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro dell’Economia efinanze, Daniele Franco, vede dunque l’approvazione di misure urgenti in materia die Iva sui carburanti. Dato che i prezzi altimaterie energetiche continuano a perdurare il governo ha deciso che dal 3 maggio fino all’8 luglio le aliquotesono rideterminate: per la benzina a 478,40 euro per mille litri, per oli da gas o gasolio usato come carburante a 367,40 euro per mille litri, per il Gpl usato come carburante a 182,61 euro per mille chilogrammi e per il gas naturale, usato per autotrazione, il governo ha deciso di azzerare leper metro cubo. ...