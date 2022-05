Baby gang in una scuola di Novara: crocifissi distrutti e scritte sataniche (Di lunedì 2 maggio 2022) Una volante della Polizia, foto Calavita Novara, 2 maggio 2022 - Blitz di una Baby gang in una scuola di Novara : un gruppo di minorenni si è introdotto nella struttura chiusa per il ponte del 25 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Una volante della Polizia, foto Calavita, 2 maggio 2022 - Blitz di unain unadi: un gruppo di minorenni si è introdotto nella struttura chiusa per il ponte del 25 ...

Baby gang in una scuola di Novara: crocifissi distrutti e scritte sataniche Una volante della Polizia, foto Calavita Novara, 2 maggio 2022 - Blitz di una baby gang in una scuola di Novara : un gruppo di minorenni si è introdotto nella struttura chiusa per il ponte del 25 aprile, mettendola a soqquadro. E' successo almeno tre volte, l'ultima domenica 24 ... Entrano in una scuola, distruggono i crocifissi e scrivono frasi blasfeme: presa baby-gang Sono almeno tre le occasioni in cui i baby vandali si sono introdotti nella scuola. Si tratta di studenti della stessa, ma anche di ex frequentatori dell'istituto e giovanissimi che con quella scuola ...