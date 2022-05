Amici, i fan di Luigi non aspettavano altro: “non esce più dalla mia testa”: (Di lunedì 2 maggio 2022) Luigi Strangis di Amici ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. E’ esploso sui social un momento di assoluta euforia così dilagante e incontenibile. Ecco cos’è successo. Una promessa del canto nonché allievo di Amici 21, Luigi Strangis sta proseguendo il suo luminoso cammino verso la probabile vittoria al Serale del talent show. Un’esperienza formativa di vita che custodirà per il futuro e che gli ha regalato anche forti emozioni da un punto di vista sentimentale. Infatti, si rammenti la ‘dichiarazione d’amore’ della ballerina Carola, eliminata nelle puntate precedenti. Luigi Strangis-Altranotizia (Fonte: Google)Non solo poiché si parla anche di grandi soddisfazioni a livello professionale come ad esempio gli inediti Vivo e Muro. Ma c’è una piccola peculiarità che lo riguarda, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 2 maggio 2022)Strangis diha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. E’ esploso sui social un momento di assoluta euforia così dilagante e incontenibile. Ecco cos’è successo. Una promessa del canto nonché allievo di21,Strangis sta proseguendo il suo luminoso cammino verso la probabile vittoria al Serale del talent show. Un’esperienza formativa di vita che custodirà per il futuro e che gli ha regalato anche forti emozioni da un punto di vista sentimentale. Infatti, si rammenti la ‘dichiarazione d’amore’ della ballerina Carola, eliminata nelle puntate precedenti.Strangis-Altranotizia (Fonte: Google)Non solo poiché si parla anche di grandi soddisfazioni a livello professionale come ad esempio gli inediti Vivo e Muro. Ma c’è una piccola peculiarità che lo riguarda, ...

