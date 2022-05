Ultime Notizie – Mariupol e acciaieria Azovstal, Zelensky: “Corridoio funziona” (Di domenica 1 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che per la prima volta ci sono stati due giorni di ”reale cessate il fuoco” e il Corridoio umanitario per evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol ha iniziato a funzionare. Più di 100 civili sono stati evacuati e i primi sfollati arriveranno nelle prossime ore a Zaporizhzhia. Le operazioni di evacuazione riprenderanno nella mattinata del 2 maggio. “Oggi siamo finalmente riusciti ad avviare l’evacuazione delle persone dall’Azovstal. Dopo tante settimane di trattative, dopo tanti tentativi, diversi incontri, telefonate e proposte. Non c’è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare una soluzione che salvasse la nostra gente. Oggi, per la prima volta dall’inizio della guerra, questo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 1 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha detto che per la prima volta ci sono stati due giorni di ”reale cessate il fuoco” e ilumanitario per evacuare i civili dall’diha iniziato are. Più di 100 civili sono stati evacuati e i primi sfollati arriveranno nelle prossime ore a Zaporizhzhia. Le operazioni di evacuazione riprenderanno nella mattinata del 2 maggio. “Oggi siamo finalmente riusciti ad avviare l’evacuazione delle persone dall’. Dopo tante settimane di trattative, dopo tanti tentativi, diversi incontri, telefonate e proposte. Non c’è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare una soluzione che salvasse la nostra gente. Oggi, per la prima volta dall’inizio della guerra, questo ...

