Lulù Selassié pronta per un duetto? I fan invadono la bacheca di un ex di Amici

(Di domenica 1 maggio 2022) I fan dihanno invaso ladi un ex di, certi che fra pochissimo verrà pubblicato il loromusicale. Ecco cosa è esattamente successo e cosa aveva raccontato la principessa qualche giorno prima. La passione per il canto dinon è sfuggita ai numerosi spettatori del GF Vip L'articolo proviene da Inews24.it.

micheladaddio72 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Allora si abbracciame chiù forte !!! ?????? Io credo in voi dal 22 settembre!! @lulu_selassie Manuel bortuz… - Honolul62444404 : Questo duetto è sempre più realtà @lulu_selassie @LDAilvero #fairylu - c_disecondo : RT @PecoraNerah28: La canzone dice tutto @lulu_selassie tu fai quello che ti senti piccola mia ?? - __Manuela__01 : @_99_fairy @LDAilvero @lulu_selassie Esatto ahah?? - _99_fairy : RT @solog0ssip: Ti meriti il meglio ?????????? #fairylu @lulu_selassie -

Tvblog

Manuel Bortuzzo , il giovane nuotatore trevigiano tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip , la scorsa settimana, ha annunciato, come è ormai noto, la rottura con, la giovane principessa di origine etiope conosciuta nella Casa di Cinecittà e di cui si era follemente innamorato. Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo pizzicato ancora con l'ex ...Dopo aver lasciatoSelassiè con un freddo e distaccato comunicato stampa, il nuotatore (in attesa di vedere in TV il film sulla sua vita) ha deciso di voltare pagina "archiviando" la sua storia ... Grande Fratello Vip 6: Lulù Selassié seconda finalista (video)