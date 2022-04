LA NOTIZIA

... il numero 9 azzurro è atterrato anelle primissime ore di domenica mattina dopo aver viaggiato su un volo privato. Si è quindi ufficialmenteil 'caso' relativo al rientro ...Resterà aperta - con l'hub diche pure haormai da tempo - soltanto la Fagianeria del Bosco di Capodimonte come hub, mentre ci si potrà vaccinare ancora nelle sedi delle Asl, in ... Capodichino chiuso, perché l'aeroporto di Napoli è stato bloccato: aerei dirottati e traffico in tilt | LA NOTIZIA L’aeroporto Capodichino di Napoli sarebbe stato momentaneamente chiuso. È quanto riferito da alcuni passeggeri che viaggiano a bordo del volo Milano-Napoli di Ita Aieways. A quanto si apprende, dopo ...il numero 9 azzurro è atterrato a Capodichino nelle primissime ore di domenica mattina dopo aver viaggiato su un volo privato. Si è quindi ufficialmente chiuso il “caso” relativo al rientro ritardato ...