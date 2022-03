Ucraina: Abramovich, 'cessione Chelsea scelta difficile, nel migliore interesse club' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Londra, 2 mar. (Adnkronos) - La decisione di cedere la proprietà del Chelsea "è stata una decisione incredibilmente difficile da prendere, e mi addolora separarmi dal club in questo modo. Tuttavia, credo che questo sia nel migliore interesse del club". Ad affermarlo è Roman Abramovich annunciando la cessione del club londinese di Premier League. "Spero di poter visitare Stamford Bridge un'ultima volta per salutare tutti voi di persona. È stato un privilegio di una vita far parte del Chelsea Fc e sono orgoglioso di tutti i nostri risultati raggiunti. Il Chelsea Football club e i suoi tifosi saranno sempre nel mio cuore". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Londra, 2 mar. (Adnkronos) - La decisione di cedere la proprietà del"è stata una decisione incredibilmenteda prendere, e mi addolora separarmi dalin questo modo. Tuttavia, credo che questo sia neldel". Ad affermarlo è Romanannunciando ladellondinese di Premier League. "Spero di poter visitare Stamford Bridge un'ultima volta per salutare tutti voi di persona. È stato un privilegio di una vita far parte delFc e sono orgoglioso di tutti i nostri risultati raggiunti. IlFootballe i suoi tifosi saranno sempre nel mio cuore".

