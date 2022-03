Roma, locale in pessime condizioni igieniche e senza certificazioni: chiusura e circa 20.000 euro di multe (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma. Quando gli agenti sono entrati all’interno per un consueto controllo, hanno trovato una situazione raccapricciante: condizioni igieniche pessime, sporcizia ovunque, nessuna norma di contenimento Covid applicata e sale slot aperte a tutte le ore. Inoltre, l’impianto elettrico della struttura era completamente abusivo e non a norma. chiusura per un locale di Roma Insomma, non si sono fatti mancare niente. Troppe le violazioni accumulate dal titolare, per questo è stata disposta la chiusura immediata del locale per 5 giorni. La sala slot in questione si trova in via Oderisi da Gubbio, e dovrà pagare delle sanzioni piuttosto salate. E’ il resoconto devastante dei controlli effettuati dalla Polizia nella giornata di ieri, lunedì primo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022). Quando gli agenti sono entrati all’interno per un consueto controllo, hanno trovato una situazione raccapricciante:, sporcizia ovunque, nessuna norma di contenimento Covid applicata e sale slot aperte a tutte le ore. Inoltre, l’impianto elettrico della struttura era completamente abusivo e non a norma.per undiInsomma, non si sono fatti mancare niente. Troppe le violazioni accumulate dal titolare, per questo è stata disposta laimmediata delper 5 giorni. La sala slot in questione si trova in via Oderisi da Gubbio, e dovrà pagare delle sanzioni piuttosto salate. E’ il resoconto devastante dei controlli effettuati dalla Polizia nella giornata di ieri, lunedì primo ...

