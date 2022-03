Riduzione del personale alla Pfizer di Catania, question time con Orlando (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 2 marzo, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponderà a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla procedura di Riduzione del personale avviata dalla multinazionale Pfizer presso una filiale di Catania (Suriano – Misto – Man. Pot. al Popolo-Prc-Se); sulle criticità, riguardanti in particolare gli impiegati del Ministero degli affari esteri residenti all’estero, conseguenti all’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (Billi – Lega). La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 2 marzo, alle ore 15 iltrasmesso dRai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, risponderà a interrogazioni sulle iniziative in relazioneprocedura didelavviata dmultinazionalepresso una filiale di(Suriano – Misto – Man. Pot. al Popolo-Prc-Se); sulle criticità, riguardanti in particolare gli impiegati del Ministero degli affari esteri residenti all’estero, conseguenti all’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (Billi – Lega). La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ...

