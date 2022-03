Pomezia, aperto un Cna Point per offrire un punto di riferimento alle imprese del territorio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Pomezia – È stato inaugurato un nuovo Cna Point con sede a Pomezia, alla presenza del Segretario della Cna di Roma, Stefano Di Niola, del Presidente di Cna Zona Castelli, Mauro Gasbarri, della Vice Sindaco del Comune di Pomezia, Simona Morcellini e del Presidente della Commissione consiliare Attività produttive, Turismo e Cultura Stefano Alunno Mancini. “In questa delicata fase socio-economica è davvero importante essere vicini alle imprese del territorio, anche attraverso punti di contatto diretto che possano fornire risposte e strumenti utili agli imprenditori e le imprenditrici di un comune importante come Pomezia. Il Cna Point insieme a UnipolSai sarà a disposizione di artigiani, commercianti, professionisti e delle tante, micro, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022)– È stato inaugurato un nuovo Cnacon sede a, alla presenza del Segretario della Cna di Roma, Stefano Di Niola, del Presidente di Cna Zona Castelli, Mauro Gasbarri, della Vice Sindaco del Comune di, Simona Morcellini e del Presidente della Commissione consiliare Attività produttive, Turismo e Cultura Stefano Alunno Mancini. “In questa delicata fase socio-economica è davvero importante essere vicinidel, anche attraverso punti di contatto diretto che possano fornire risposte e strumenti utili agli imprenditori e le imprenditrici di un comune importante come. Il Cnainsieme a UnipolSai sarà a disposizione di artigiani, commercianti, professionisti e delle tante, micro, ...

