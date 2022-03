Ospitalità ai profughi ucraini. Un sito per raccogliere le disponibilità (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alloggi per famiglie, ma anche un semplice posto letto da offrire a chi fugge dalla guerra. Il sito Help-us.it raccoglie le disponibilità Ognuno di noi deve fare quello che può. Della serie: una goccia è una goccia, ma tante gocce fanno il mare. E’ lo spirito con il quale Claudio Zol, imprenditore pordenonese ha aperto il sito “help-us.it” per raccogliere la disponibilità di chi può ospitare uno o più profughi provenienti dall’Ucraina. Un’idea semplice ma sicuramente utile per supportare le istituzioni e le organizzazioni che si occupano dell’accoglienza. Lo spunto lo ha offerto Stefano Dell’Aspro di Aviano che fin dall’inizio della guerra si è attivato raccogliendo e consegnando generi di prima necessità e materiale sanitario organizzando direttamente il trasporto con furgoni e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alloggi per famiglie, ma anche un semplice posto letto da offrire a chi fugge dalla guerra. IlHelp-us.it raccoglie leOgnuno di noi deve fare quello che può. Della serie: una goccia è una goccia, ma tante gocce fanno il mare. E’ lo spirito con il quale Claudio Zol, imprenditore pordenonese ha aperto il“help-us.it” perladi chi può ospitare uno o piùprovenienti dall’Ucraina. Un’idea semplice ma sicuramente utile per supportare le istituzioni e le organizzazioni che si occupano dell’accoglienza. Lo spunto lo ha offerto Stefano Dell’Aspro di Aviano che fin dall’inizio della guerra si è attivato raccogliendo e consegnando generi di prima necessità e materiale sanitario organizzando direttamente il trasporto con furgoni e ...

