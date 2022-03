Napoli: non c'è solo il Real Madrid su Osimhen (Di mercoledì 2 marzo 2022) Victor Osimhen ha grande mercato. L'attaccante nigeriano del Napoli, in scadenza nel 2025, piace a Real Madrid e Manchester United. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Victorha grande mercato. L'attaccante nigeriano del, in scadenza nel 2025, piace ae Manchester United.

Advertising

SkyTG24 : 'Non sono Rambo, anche se ho esperienze militari e di antiterrorismo, parto per difendere gli ideali e soprattutto… - AntoVitiello : #Pioli: '#Ibrahimovic sta meglio. Può tornare col Napoli? Non lo so, va valutato giorno per giorno. Questa sarà una… - Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - permalosetto : Avete mai fatto caso al fatto che c'è un elevato numero di attori romani e quindi in qualsiasi zona d'Italia che no… - spallettiano : RT @audelss: L'abuso della presenza di Maradona tra kit, tute, pullman sta cominciando a diventare ridicolo. Il Napoli non è Maradona e Mar… -