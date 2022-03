Lino Guanciale papà bis: "Io e mia moglie adotteremo un bambino di colore" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lino Guanciale è pronto a diventate padre per la seconda volta. “È un desiderio mio e di mia moglie poter adottare un bambino di colore” dice a Oggi in edicola da giovedì 3 marzo l’attore protagonista... Leggi su today (Di mercoledì 2 marzo 2022)è pronto a diventate padre per la seconda volta. “È un desiderio mio e di miapoter adottare undi” dice a Oggi in edicola da giovedì 3 marzo l’attore protagonista...

Advertising

MargheritaFlego : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale “Sono molto fortunato, attori di grande qualità sono rimasti a casa da 2 anni e mezzo” #NoiLaSerie #ThisI… - RBcasting : Dal 6 marzo su Rai 1 'Noi', adattamento italiano della serie americana 'This Is Us'. Nel cast, tra gli altri, Lino… - Italpress : Su Rai1 arriva “Noi” con Lino Guanciale - leggoit : Le prime foto di 'Noi', il 'This is Us' italiano con Lino Guanciale - hznll28 : RT @with_earphones: Comunque ho deciso che guarderò #NoiLaSerie, senza pretesa alcuna. Sono sicura che Lino Guanciale, Aurora Ruffino e Da… -