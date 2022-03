“La gente non è stupida”. Grande delusione per Giucas Casella, che scopre quei giochi al GF Vip (Di mercoledì 2 marzo 2022) GF Vip, Giucas Casella non accetta la nomination. Il gieffino manifesta senza troppi filtri la sua amarezza in seguito alle ultime nomination. Un momento decisivo per i concorrenti, prossimi a compiere gli ultimi passi che porteranno al verdetto finale che decreterà il nome del vincitore. Eppure, le nuove amicizie nate sotto il tetto della casa continuano ad andare incontro a continui colpi di scena. A manifestare la sua delusione è stato Giucas Casella che ha ammesso si essersi sentito ferito quando ha scoperto che a nominarlo è stato proprio lei. Stiamo parlando di Jessica Selassié. Il gieffino è rimasto colpito in negativo dalle motivazioni che l’amica avrebbe avanzato per gustificare la sua scelta in puntata. “Ci sono rimasto male, ma veramente male per la motivazione. Poteva dire “sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) GF Vip,non accetta la nomination. Il gieffino manifesta senza troppi filtri la sua amarezza in seguito alle ultime nomination. Un momento decisivo per i concorrenti, prossimi a compiere gli ultimi passi che porteranno al verdetto finale che decreterà il nome del vincitore. Eppure, le nuove amicizie nate sotto il tetto della casa continuano ad andare incontro a continui colpi di scena. A manifestare la suaè statoche ha ammesso si essersi sentito ferito quando ha scoperto che a nominarlo è stato proprio lei. Stiamo parlando di Jessica Selassié. Il gieffino è rimasto colpito in negativo dalle motivazioni che l’amica avrebbe avanzato per gustificare la sua scelta in puntata. “Ci sono rimasto male, ma veramente male per la motivazione. Poteva dire “sei ...

