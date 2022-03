«La chiusura dei gasdotti? Per Putin si tratterebbe di una mossa disperata» (Di mercoledì 2 marzo 2022) De Paoli, direttore del master di economia ambientale alla Bocconi: in caso di stop l’Italia avrebbe un’autonomia di «oltre due mesi» ma poi non sarebbe in grado di cambiare le cose in tempi brevi Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 2 marzo 2022) De Paoli, direttore del master di economia ambientale alla Bocconi: in caso di stop l’Italia avrebbe un’autonomia di «oltre due mesi» ma poi non sarebbe in grado di cambiare le cose in tempi brevi

Advertising

lucianonobili : Il colosso della logistica mondiale, la danese @Maersk, ha annunciato lo stop alle spedizioni da e per la Russia. D… - fscaglia1 : RT @MinutemanItaly: La via della BRI o BIS che dir si voglia resta aperta. Per chi non lo sa è la Banca dei Regolamenti Internazionali, che… - LaPresse_news : ++ #Kiev annuncia di aver sventato un attentato contro #Zelensky. ++ La capitale sotto assedio, colpita la torre… - Ilona_ple : RT @lucianonobili: Il colosso della logistica mondiale, la danese @Maersk, ha annunciato lo stop alle spedizioni da e per la Russia. Dopo l… - ultimo1973 : RT @lucianonobili: Il colosso della logistica mondiale, la danese @Maersk, ha annunciato lo stop alle spedizioni da e per la Russia. Dopo l… -