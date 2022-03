Juve assalto per Zaniolo: i bianconeri studiano le alternative (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Juventus continua a lavorare sottotraccia per Nicolò Zaniolo. La pista, è sempre più calda. La volontà del ragazzo è chiara: a Roma sta bene, ma in caso di addio si vedrebbe soltanto con la maglia bianconera, nonostante le numerose offerte ricevute in questi mesi. Nicolo Zaniolo, centrocampista della RomaLa valutazione di oltre 40 milioni non spaventa Cherubini, che potrebbe provare a inserire nell’affare Weston McKennie come contropartita. Le alternative in quel ruolo, in caso di fumata nera, sono Renato Sanches e Milinkovic-Savic che ha rifiutato il rinnovo con la Lazio. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lantus continua a lavorare sottotraccia per Nicolò. La pista, è sempre più calda. La volontà del ragazzo è chiara: a Roma sta bene, ma in caso di addio si vedrebbe soltanto con la maglia bianconera, nonostante le numerose offerte ricevute in questi mesi. Nicolo, centrocampista della RomaLa valutazione di oltre 40 milioni non spaventa Cherubini, che potrebbe provare a inserire nell’affare Weston McKennie come contropartita. Lein quel ruolo, in caso di fumata nera, sono Renato Sanches e Milinkovic-Savic che ha rifiutato il rinnovo con la Lazio.

