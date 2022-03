Inter, Marotta: "Scudetto? C'è anche la Juve, sarebbe strano il contrario" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News All'Interno di quest'articolo viene riportata un'Intervista rilasciata da Marotta ai microfoni di Radio Anch'io Sport, nella quale ammette che il campionato potrebbe essere strano senza la Juventus. Il numero uno dell'Inter Dietro un possibile Scudetto nerazzurro c'è anche la Juve: "sarebbe strano il contrario". L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, in un'Intervista concessa ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha ammesso che il campionato potrebbe essere strano senza la Juventus: "sarebbe strano il contrario. La ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News All'no di quest'articolo viene riportata un'vista rilasciata daai microfoni di Radio Anch'io Sport, nella quale ammette che il campionato potrebbe esseresenza lantus. Il numero uno dell'Dietro un possibilenerazzurro c'èla: "il". L'amministratore delegato dell', Beppe, in un'vista concessa ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha ammesso che il campionato potrebbe esseresenza lantus: "il. La ...

Advertising

FcInterNewsit : Marotta: 'Procedimento UEFA? I tifosi possono stare tranquilli. Questo derby conta, l'Inter crede in Lautaro' - cmdotcom : #Inter, la crisi di #Lautaro è un problema per il presente e per il futuro. #Marotta non aveva fatto i conti con...… - milansette : Marotta: “Fairplay? Tifosi tranquilli, è solo osservazione UEFA. Per lo scudetto…” - ViolaPioggia : È ora che #Marotta invece di andare a fare il pagliaccio in Tv a raccontarci la favoletta della seconda stella iniz… - infoitsport : Inter, Marotta: 'Lautaro stia tranquillo. Juve in corsa scudetto? Sarebbe strano il contrario' -