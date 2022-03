In Europa sul Samsung Galaxy S21 FE la patch di febbraio 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S21 FE in Europa. I mercati africani, asiatici e sudamericani potrebbero ricevere l’upgrade nelle prossime settimane. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software riservata al device ha la versione firmware G990BXXS1BVB3, con la patch di sicurezza di febbraio 2022, che corregge oltre 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. L’upgrade potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Anche alcune delle app stock potrebbero essere aggiornate. Se siete utenti del Samsung Galaxy S21 FE in Europa potreste già aver ricevuto una notifica di aggiornamento. Se non è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per ilS21 FE in. I mercati africani, asiatici e sudamericani potrebbero ricevere l’upgrade nelle prossime settimane. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software riservata al device ha la versione firmware G990BXXS1BVB3, con ladi sicurezza di, che corregge oltre 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. L’upgrade potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Anche alcune delle app stock potrebbero essere aggiornate. Se siete utenti delS21 FE inpotreste già aver ricevuto una notifica di aggiornamento. Se non è ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Questi eventi hanno reso l'Europa più unità, solidale, forte. Non per disegni di espansionismo eu… - Piu_Europa : “Come è accaduto altre volte nella storia, l'Ue ha accelerato nel suo percorso di integrazione di fronte a una cris… - capuanogio : Istruzioni per l'uso del tweet precedente (quello sul #FFP #Inter): viste la situazione, la condizione di non rispe… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: .@InterMiamiCF, le parole di @G_Higuain sul suo presente in @MLS e il suo passato in Europa - despite_qwame : RT @DiMarzio: .@InterMiamiCF, le parole di @G_Higuain sul suo presente in @MLS e il suo passato in Europa -