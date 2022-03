Higuain: «I giocatori di oggi sono diversi, non hanno rispetto per chi ha più esperienza di loro» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Su Olé un’intervista a Gonzalo Higuain, ex di Napoli e Juventus, oggi all’Inter Miami. Un ambiente che, come ha già detto altre volte, gli piace molto, gli dà tranquillità. «Ho trovato ciò che cercavo: tranquillità emotiva e interiore. A livello di sicurezza, rispetto. sono uscito dal vortice europeo. Qui non c’è quel male, quella sfiducia, quell’invidia. Il giornalista che ti critica sempre. Qui, se un giornalista dice cose cattive su di te, lo fa con rispetto, cosa che altrove non esiste. Giochiamo in casa e arriviamo due ore prima della partita, mia figlia può scendere in campo con mia moglie. Ci sono meno regole, tutto è più naturale. Sembra che si gioca a calcio nei fine settimana e ci si rilassa durante la settimana. È un campionato molto bello da giocare e dove poter essere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Su Olé un’intervista a Gonzalo, ex di Napoli e Juventus,all’Inter Miami. Un ambiente che, come ha già detto altre volte, gli piace molto, gli dà tranquillità. «Ho trovato ciò che cercavo: tranquillità emotiva e interiore. A livello di sicurezza,uscito dal vortice europeo. Qui non c’è quel male, quella sfiducia, quell’invidia. Il giornalista che ti critica sempre. Qui, se un giornalista dice cose cattive su di te, lo fa con, cosa che altrove non esiste. Giochiamo in casa e arriviamo due ore prima della partita, mia figlia può scendere in campo con mia moglie. Cimeno regole, tutto è più naturale. Sembra che si gioca a calcio nei fine settimana e ci si rilassa durante la settimana. È un campionato molto bello da giocare e dove poter essere ...

