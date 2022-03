Guerra in Ucraina, pensate ai bambini che hanno dovuto rinunciare all’infanzia o alla vita (Di mercoledì 2 marzo 2022) di Paolo Di Falco Si chiamava Polina, aveva 10 anni, frequentava l’ultimo anno della scuola elementare e la sua unica colpa è stata quella di ritrovarsi con i suoi genitori e i suoi fratellini nel mezzo di uno dei tanti blitz a Kiev dei cosiddetti “sabotatori russi”, forze speciali russe con il compito di sabotare strutture nevralgiche della resistenza e individuare degli obiettivi da colpire con i vari raid aerei. L’auto su cui viaggiava con la sua famiglia è stata bersagliata senza nessuna pietà da colpi di mitragliatrice che, oltre a far evaporare in un secondo il suo sorriso, si sono portati via la sua vita e quella dei suoi genitori mentre la sorellina si trova in terapia intensiva e il fratello si trova all’ospedale pediatrico di Okhmatdyt dove ci sono decine di bambini in cura. Alicia Hlans, una bimba di appena 7 anni, è stata invece strappata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) di Paolo Di Falco Si chiamava Polina, aveva 10 anni, frequentava l’ultimo anno della scuola elementare e la sua unica colpa è stata quella di ritrovarsi con i suoi genitori e i suoi fratellini nel mezzo di uno dei tanti blitz a Kiev dei cosiddetti “sabotatori russi”, forze speciali russe con il compito di sabotare strutture nevralgiche della resistenza e individuare degli obiettivi da colpire con i vari raid aerei. L’auto su cui viaggiava con la sua famiglia è stata bersagliata senza nessuna pietà da colpi di mitragliatrice che, oltre a far evaporare in un secondo il suo sorriso, si sono portati via la suae quella dei suoi genitori mentre la sorellina si trova in terapia intensiva e il fratello si trova all’ospedale pediatrico di Okhmatdyt dove ci sono decine diin cura. Alicia Hlans, una bimba di appena 7 anni, è stata invece strappata ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - ancasa1980 : RT @cmdotcom: #Abramovich conferma: 'Vendo il #Chelsea . I proventi netti della cessione in beneficenza per le vittime della guerra in #Ucr… - CarlottaRicchet : RT @DomaniGiornale: @StefanoFeltri Il primo episodio non poteva non partire dalla guerra in #Ucraina: il conflitto non si sta mettendo bene… -