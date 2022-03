Guerra in Ucraina, l’accusa di Kiev: «I russi hanno ucciso una dottoressa che portava un bambino all’ospedale» (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Ucraina accusa la russia di aver colpito e ucciso una dottoressa Ucraina, Marina Kalabinoi, mentre trasportava un nipote ferito in ospedale. Secondo Kiev la donna sarebbe stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco. A far sapere della morte della dottoressa è stato il ministro della Sanità ucraino Viktor Liashko: l’auto della dottoressa è stata raggiunta da una raffica di colpi in un villaggio di Kukhari nell’Oblast’ di Kiev. Kalabinoi era un’anestesista del Centro di cardiologia e chirurgia cardiaca di Kyiv. «Non vi perdoneremo mai», ha scritto Liashko riferendo della vicenda. Leggi anche: Guerra in Ucraina, le prime immagini di Kharkiv dopo i bombardamenti: «Usate ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’accusa laa di aver colpito euna, Marina Kalabinoi, mentre trasun nipote ferito in ospedale. Secondola donna sarebbe stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco. A far sapere della morte dellaè stato il ministro della Sanità ucraino Viktor Liashko: l’auto dellaè stata raggiunta da una raffica di colpi in un villaggio di Kukhari nell’Oblast’ di. Kalabinoi era un’anestesista del Centro di cardiologia e chirurgia cardiaca di Kyiv. «Non vi perdoneremo mai», ha scritto Liashko riferendo della vicenda. Leggi anche:in, le prime immagini di Kharkiv dopo i bombardamenti: «Usate ...

