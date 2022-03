GF Vip | Soleil Sorge anticipa il vincitore del reality | “Te lo meriteresti”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Se avvicina la finale del Grande Fratello Vip in corso, è intanto nella Casa è tempo di pronostici, concheil nome deldeldei vipponi. In una confidenza fatta alla new entry, Antonio Medugno, l’italo-americana si dice convinta che possa essere il tiktoker a rivelarsi il trionfatore thedi Alfonso Signorini. Di tutta risposta, Antonio replica entusiasta per la stima nutrita nei suoi riguardi dall’ex Uomini e Donne, ma intanto interviene un altro gieffino dicendosi contrario al trionfo papabile del tiktoker. GF Vip,nel mirino: interviene la madre Wendy Kay In un acceso botta e risposta tra ex gieffini, che ...

Advertising

gf_vip_news : Ma perchè Soleil sta piangendo? ?? #GFVIP #JERU #jessvip - ParliamoDiNews : GF Vip, Soleil Sorge: la gomitata a Lulù Selassié | Gossip Blog #soleil #sorge #gomitata #lulù #selassié #gossip… - Gianni_gian13 : RT @blogtivvu: Buone notizie per Soleil Sorge dopo il GF Vip: ecco lo show che la vedrà protagonista - ParliamoDiNews : GF Vip 6, Soleil dà una gomitata a Lulù ed è pioggia di meme sul web - VIDEO #soleil #gomitata #lulù #pioggia #meme… - M_Ferrari237 : @Nefy1956 Sei una di quelle fan di Soleil altamente tossiche, tu. I tuoi tweet sono sempre volti ad insinuare. Ed i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Se io avessi sceltoera un pericolo molto più alto sia per me che per te. Con Ale eravamo ... dunque, ben diversa da quella data in diretta al Grande Fratello. La Codegoni ha poi concluso, ...Grande FratelloSorge non vincerà il reality secondo i bookmakers Mentre si avvicina la finale del Grande Fratelloin corso, i bookmakers stilano le prime scommesse sul papabile vincitore del gioco e ...Mancano ancora alcune puntate prima della finale del GF Vip 6, edizione che ha superato ogni record in termini di durata, e intanto già si pensa al futuro di una protagonista che nella casa di ...GF Vip: "Soleil Sorge ha perso un po' di punteggio", la critica di Gianluca Costantino Gianluca Costantino noto al pubblico per essere un ex concorrente ...