Dostoevskij va studiato, non censurato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dostoevskij andrebbe letto e studiato, non certo censurato. Come invece ha fatto l'Università Bicocca di Milano. Censurare Dostoevskij in quanto autore russo è un gesto volgare, indegno di un tempio del sapere e del dialogo quale idealmente dovrebbe essere un'università. Espressione del nulla della cancel culture, la rimozione degli autori del proprio canone è sempre un gesto sbagliato, che asseconda l'ospite più inquietante del nostro tempo, quel nichilismo che ovunque proietta il suo cono d'ombra. Dostoevskij è, con tutta evidenza, uno dei fondamenti della nostra civiltà europea: censurarlo significa censurare la nostra civiltà, promuovere quella "cappa", come recentemente l'ha appellata nel suo libro Marcello Veneziani, che tende a occultare simboli e identità, culture e storie.

