Donne a fumetti | in ‘Vento di libertà’ storia di due eroine messinesi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Unache parla di libertà, riscatto sociale e di emancipazione femminile. E’dil’ultimo lavoro delsta Lelio Bonaccorso, il primo da solista, in uscita il 3 marzo per la collana Ariel di Tunuè, curata da Simona Binni dedicata al dialogo tra il femminile e il maschile. Nel 1282 la Sicilia si ribella al dominio degli oppressori francesi, gli Angioini, dando vita a quella che laricorda come una delle prime rivoluzioni popolari: i Vespri siciliani. Tra le vicende di quel periodo c’è l’assedio di Messina che durò 72 giorni e vide due, Dina e Clarenza, sfidare la morte e combattere per la libertà. Unatutta al femminile di coraggio e determinazione che Bonaccorso ci restituisce in un graphic novel che mescola ...