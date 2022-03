Difendere Dostoevskij è troppo facile È Gergiev che è difficile | ma necessario | salvare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella Francia medievale i condannati a morte non potevano ricevere il sacramento della confessione. Nel 1397 un editto reale intervenne nell’intento di sanare questa pratica, denunciata con forza come sacrilega da Jean Gerson, cancelliere sorbonardo e teologo, il quale stigmatizzò la pratica di negare i sacramenti: dopo il battesimo, ogni uomo aveva l’obbligo di confessare i peccati. A chi gli obiettava che così il condannato avrebbe fornito confessione parziale per nascondere i propri peccati, Gerson replicava che se il criminale avesse confessato tutto, a dio non sarebbe rimasto nulla da giudicare nell’altro mondo. La concessione, tuttavia, fu più che altro formale: il condannato a morte saliva al patibolo e pronunciava la cosiddetta amende honorable, che era una procedura infamante in cui egli si assumeva la responsabilità dei propri crimini e si diceva, in sostanza, lieto della ...