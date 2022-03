Calciomercato Napoli, Fabian ha deciso dove giocherà: tifosi infuriati (Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercato Napoli Fabian Ruiz è pronto a lasciare la maglia azzurra per giocare in un altro top club: già decisa la destinazione Fabian Ruiz è uno dei gioielli di casa Napoli e quest’anno in particolare, sotto la guida di Spalletti, sembra essersi consacrato appieno. Purtroppo, però, il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Il centrocampista spagnolo in azione (via Getty Images)La dirigenza del Napoli non vuole perdere il calciatore o, quantomeno, non vuole farlo partire a zero. Al momento, il rinnovo appare però congelato in quanto Fabian avrebbe espresso l’ambizione di giocare nel Barcellona o nel Real Madrid, ovvero i due principali top club del suo paese natale. A seguirlo ci sono anche le big d’Inghilterra, come ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 marzo 2022)Ruiz è pronto a lasciare la maglia azzurra per giocare in un altro top club: già decisa la destinazioneRuiz è uno dei gioielli di casae quest’anno in particolare, sotto la guida di Spalletti, sembra essersi consacrato appieno. Purtroppo, però, il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Il centrocampista spagnolo in azione (via Getty Images)La dirigenza delnon vuole perdere il calciatore o, quantomeno, non vuole farlo partire a zero. Al momento, il rinnovo appare però congelato in quantoavrebbe espresso l’ambizione di giocare nel Barcellona o nel Real Madrid, ovvero i due principali top club del suo paese natale. A seguirlo ci sono anche le big d’Inghilterra, come ...

