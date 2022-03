Biathlon, Kontiolahti 2022: calendario, programma, orari e tv ottava tappa Coppa del Mondo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il calendario, con le date e gli orari dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon, in programma a Kontiolahti. Dopo l’appuntamento olimpico di Pechino 2022 è il momento di tornare in pista per la Coppa del Mondo. Appuntamento sulle piste finlandesi a partire da giovedì 3 marzo con la staffetta femminile, alla quale seguirà quella maschile il giorno seguente. Sabato sarà il momento delle sprint, mentre domenica si chiuderà con gli inseguimenti. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. calendario Kontiolahti 2022 Giovedì 3 marzo Ore 14.30 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il, con le date e glidell’delladel2021/di, in. Dopo l’appuntamento olimpico di Pechinoè il momento di tornare in pista per ladel. Appuntamento sulle piste finlandesi a partire da giovedì 3 marzo con la staffetta femminile, alla quale seguirà quella maschile il giorno seguente. Sabato sarà il momento delle sprint, mentre domenica si chiuderà con gli inseguimenti. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+.Giovedì 3 marzo Ore 14.30 ...

Advertising

wonderDorofan : RT @Coninews: Dopo le emozioni olimpiche vissute in Cina, per Doro e compagni è di nuovo tempo di Coppa del Mondo. La staffetta femminile d… - sportface2016 : #Biathlon, #Kontiolahti 2022: calendario e programma tv dell'ottava tappa della Coppa del Mondo - 165Vincenzo : RT @Coninews: Dopo le emozioni olimpiche vissute in Cina, per Doro e compagni è di nuovo tempo di Coppa del Mondo. La staffetta femminile d… - Coninews : Dopo le emozioni olimpiche vissute in Cina, per Doro e compagni è di nuovo tempo di Coppa del Mondo. La staffetta f… - zazoomblog : Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti 2022: programma orari tv streaming. Calendario 4-6 marzo - #Biathlon #Coppa… -