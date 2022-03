Atletica, Larissa Iapichino riscatta il nullo di Ancona: 6.45 a Madrid, 3a nel World Indoor Tour (Di mercoledì 2 marzo 2022) Larissa Iapichino è tornata in gara dopo la delusione di domenica ai Campionati Italiani Assoluti, quando le venne dato un nullo al terzo salto dopo che la prova venne effettivamente misurata. La “squalifica alla moviola” subita Ancona ha dato ulteriori motivazioni alla saltatrice in lungo, che ha deciso di voltare pagina in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello gold). La toscana è scesa in pedana a Madrid, riscattandosi dopo i sette nulli consecutivi infilati tra Torun e gli Assoluti. La 19enne ha concluso al terzo posto nella capitale spagnola, trovando al terzo tentativo la miglior misura della serata: 6.45 metri, al di sotto del suo stagionale di 6.59 metri siglato lo scorso 22 gennaio nel capoluogo marchigiano. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022)è tornata in gara dopo la delusione di domenica ai Campionati Italiani Assoluti, quando le venne dato unal terzo salto dopo che la prova venne effettivamente misurata. La “squalifica alla moviola” subitaha dato ulteriori motivazioni alla saltatrice in lungo, che ha deciso di voltare pagina in occasione di una tappa del(livello gold). La toscana è scesa in pedana andosi dopo i sette nulli consecutivi infilati tra Torun e gli Assoluti. La 19enne ha concluso al terzo posto nella capitale spagnola, trovando al terzo tentativo la miglior misura della serata: 6.45 metri, al di sotto del suo stagionale di 6.59 metri siglato lo scorso 22 gennaio nel capoluogo marchigiano. La ...

