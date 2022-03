Assitol | stop porti Ucraina | olio girasole finito entro un mese

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 marzo 2022)un, con l'attuale andamento dei consumi e con la mancanza di rifornimenti a causa del blocco deisul Mar Nero per la crisi, le scorte didifiniranno. Dall`inizio del conflitto a oggi, sono almeno 50mila le tonnellate digrezzo diferme neiucraini e mai arrivate in Italia. "A lanciare l'allarme è, ricordando che la crisista colpendo duramente anche l`industria degli oli da semi, in particolare nel segmento del, di cui il Paese dell`Est è il maggior produttore. L'associazione italiana dell`industria olearia, aderente a Federalimentare e Confindustria, chiede quindi al Governo di evitare azioni che ...