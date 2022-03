Advertising

sportli26181512 : Arsenal: un talento può rinnovare: Secondo - sportli26181512 : Arsenal: maxi offerta per un un talento del Real Sociedad: L'Arsenal segue da tempo l'evoluzione di Alexander Isak… - sportli26181512 : Lille, una giovane talento nel mirino di Arsenal e Newcastle: L’attaccante canadese del Lille, Jonathan David, di 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal talento

Calciomercato.com

Stuart MacFarlane Getty Images L'azione l'aveva cominciata Vieira, il comandante dell'di ... Il tipo diche appartiene ad altri danzatori classici del calcio come Zinedine Zidane, Juan ...È ile anche, perché no, la fragilità. Adesso è difficile immaginarsi l'attaccante serbo in ...5 milioni di euro, strappandolo alla concorrenza di, Borussia Dortmund, Atalanta e proprio ...Una specie di "mal d'attacco" sta affliggendo l'Inter. Il momento "no" di Lautaro Martinez è solo una delle cause dello scivolone dei nerazzurri dal primo al terzo posto in classifica. Il Derby di Cop ...Secondo TeamTALK, Liverpool ed Arsenal sono interessati a Marco Asensio. Il maiorchino, secondo la stampa spagnola, è il principale indiziato a lasciare il posto ad Haaland nella rosa del Real Madrid ...