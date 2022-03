Amici 21 | Gio Montana cacciato da Anna Pettinelli | ma Rudy Zerbi interviene

(Di mercoledì 2 marzo 2022)si ritrovano di nuovo a contrastarsi reciprocamente per lo stesso alunno: Gio. Appena una settimana fa hanno litigato insultandosi con epiteti come “sei uno str***o“, ma non è bastato. Infatti, nel daytime di oggi 3 Marzo, tra i due professori della scuola diè scontro aperto. Leggi anche: Quando inizia il serale dihaGioLa conduttrice radiofonica a poche puntate dal serale ha le idee abbastanza chiare sulla sua squadra e le comunica al suo allievo Gio: “Preferisco parlarti subito, piuttosto che farti andare avanti tutta la settimana. Non posso ammetterti al serale con due soli singoli ...

Advertising

occhio_notizie : Amici 21, Rudy offre una nuova opportunità a Gio Montana: ''Sei nella mia squadra'' #amici21 - amici_fanpage09 : RT @Starry_night008: Trovatemi la coerenza di Gio Montana del sentirsi offeso da chi gli ha detto non puoi competere ma ha provato a dargli… - zazoomblog : Amici 21: Anna Pettinelli elimina Gio Montana ma Rudy Zerbi lo salva - #Amici #Pettinelli #elimina #Montana - ChiaraCroci3 : Rudy deve pensare che chi segue amici da casa sia stupido, perché non può tenere Gio quando domenica scorsa ha dett… - Vivian41146052 : @heythereelena ... Inoltre ha dato a Gio anche l'opportunità di riscattarsi e riscattare la sua immagine dopo che e… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Gio

21, serale alle porte:Montana, Calma e Christian ancora a rischio? Ma cosa accadrà nel corso della nuova puntata di21 ? Non ci sono anticipazioni precise sul contenuto del nuovo ...Una rimprovero che le hanno fatto sia Rudy Zerbi sia Lorella Cuccarini : è come se la Pettinelli avesse bruciato questa possibilità aMontana.passa solo una volta nella vita, fatta qualche ...Gio Montana eliminato da Amici 21: "Non posso ammetterti al Serale" spiega Anna Pettinelli I problemi che Gio Montana ha avuto nell'ultima puntata di ...Nel daytime odierno di Amici 21 andato in onda poco fa, Anna Pettinelli ha convocato in sala canto il suo allievo Gio Montana e senza particolari giri di parole gli ha comunicato che non vuole tenerlo ...