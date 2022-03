Al Bano Carrisi sulla Guerra in Ucraina: “Va inventata la pillola della pace” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Già con la pandemia il lavoro ha avuto una battuta d’arresto. Ora ci si mette anche la Guerra, e ci vanno di mezzo tutti: salgono i prezzi, il gas, l’economia di tutti. Non solo di quei poveri popoli che vedono messa a repentaglio la loro vita, le loro famiglie, sia da una parte sia dall’altra. Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Già con la pandemia il lavoro ha avuto una battuta d’arresto. Ora ci si mette anche la, e ci vanno di mezzo tutti: salgono i prezzi, il gas, l’economia di tutti. Non solo di quei poveri popoli che vedono messa a repentaglio la loro vita, le loro famiglie, sia da una parte sia dall’altra.

