WhatsApp, gli sviluppatori aggiungono una scorciatoia: che comodità! (Di martedì 1 marzo 2022) Su WhatsApp spunta una nuova scorciatoia pronta a semplificare la vita a tutti gli utenti che usufruiscono dell’app di messaggistica Sono sempre tantissime le novità che arrivano su WhatsApp. Adesso l’applicazione di messaggistica di Meta ha deciso di implementare una nuova scorciatoia in grado di semplificare la vita a tutti gli utenti: andiamo a vedere come funziona. La nuova funzione presente sul servizio di messaggistica (via Screenshot)WhatsApp è una di quelle applicazioni che è in continua evoluzione. Infatti i cambiamenti sembrano sempre dietro l’angolo per il servizio di Meta, che ogni giorno lavora per semplificare la vita a tutti gli utenti che usufruiscono dell’applicazione. Specialmente sulla versione Beta sono sempre tante le nuove versioni, con gli ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 marzo 2022) Suspunta una nuovapronta a semplificare la vita a tutti gli utenti che usufruiscono dell’app di messaggistica Sono sempre tantissime le novità che arrivano su. Adesso l’applicazione di messaggistica di Meta ha deciso di implementare una nuovain grado di semplificare la vita a tutti gli utenti: andiamo a vedere come funziona. La nuova funzione presente sul servizio di messaggistica (via Screenshot)è una di quelle applicazioni che è in continua evoluzione. Infatti i cambiamenti sembrano sempre dietro l’angolo per il servizio di Meta, che ogni giorno lavora per semplificare la vita a tutti gli utenti che usufruiscono dell’applicazione. Specialmente sulla versione Beta sono sempre tante le nuove versioni, con gli ...

Advertising

MissSmi38523209 : RT @gliInvisibili: Canile Sanitario Cosenza 'Piango, si piango perché non ce la faccio più a stare qui! Da quando ho aperto gli occhi che… - lovefoolstar : RT @fatina909: ???????????????????? FROSINONE….TAGLIA PICCOLA (6/7 kili).Briciola,simil Yorkshire,recuperata che vagava in paese in ricerca di cibo.u… - GINA32451015 : RT @fatina909: ???????????????????? FROSINONE….TAGLIA PICCOLA (6/7 kili).Briciola,simil Yorkshire,recuperata che vagava in paese in ricerca di cibo.u… - inc0erente : gli audio di whatsapp che possono essere ascoltati anche fuori dalle chat un grande dono - 3lvira08 : Figo l'aggiornamento di WhatsApp che ora puoi ascoltare gli audio anche fuori dalla chat e continuare a farmi i cazzi miei -