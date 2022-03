Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 09:15 (Di martedì 1 marzo 2022) Viabilità DEL 1 MARZO 2022 ORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA NOMENTANA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’APPIA. DISAGI LUNGO TUTTO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-NORD E LA NOMENTANA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’APPIA. DISAGI LUNGO TUTTO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È ...

Advertising

rotaruchristina : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Appia Pignatelli tra Via Appia Antica e Via dell'Almone - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso su via Cassia, tra via Trionfale e via di Grottarossa - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso a via Ostiense, tra Casal Bernocchi e il G.R.A. - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso a via Baldo Degli Ubaldi, tra via di Boccea e via Anastasio II - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso su via Aurelia Antica -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Dehors a Roma, proroga di 3 mesi. 'Ma si pagherà la tassa' Dehors, stop agli abusivi a Roma: scattano le rimozioni tra centro storico e Prati Il discorso non ...ecceduto anche i limiti eccezionali creando problemi non sono di decoro ma soprattutto di viabilità.

Santa Severa si rifà il look e si prepara per la stagione turistica ...alla Polizia locale è stato effettuato un sopralluogo per organizzare al meglio la viabilità per il ... Poi è in fase di elaborazione un progetto di riqualificazione di Piazza Roma e un progetto con la ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 19:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews Dehors, stop agli abusivi a: scattano le rimozioni tra centro storico e Prati Il discorso non ...ecceduto anche i limiti eccezionali creando problemi non sono di decoro ma soprattutto di...alla Polizia locale è stato effettuato un sopralluogo per organizzare al meglio laper il ... Poi è in fase di elaborazione un progetto di riqualificazione di Piazzae un progetto con la ...