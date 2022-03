Un ex atleta di biathlon ucraino è morto mentre combatteva contro i russi. Aveva solo 20 anni (Di martedì 1 marzo 2022) Yevhen Malyshev, ex nazionale juniores di biathlon in Ucraina è morto nel conflitto causato dall'invasione russa: lo ha comunicato la federazione ucraina del biathlon. Malyshev non Aveva nemmeno 20 ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Yevhen Malyshev, ex nazionale juniores diin Ucraina ènel conflitto causato dall'invasione russa: lo ha comunicato la federazione ucraina del. Malyshev nonnemmeno 20 ...

