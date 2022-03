Ucraina, rally criptoasset, Bitcoin +7% sopra 44mila dollari (Di martedì 1 marzo 2022) E' rally sui criptoasset, che a differenza di altre sedute, da quando è esplosa la guerra in Ucraina, stavolta non si accodano alle cadute dei mercati azionari, ma segnano nuovi vigorosi rialzi. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) E'sui, che a differenza di altre sedute, da quando è esplosa la guerra in, stavolta non si accodano alle cadute dei mercati azionari, ma segnano nuovi vigorosi rialzi. Il ...

Advertising

AnnaZ40851599 : Chi vi guadagna se la guerra prosegue? #Leonardo strappa in Borsa con un rally del 15,1% e trova gli 8 euro tondi a… - Christian_6391 : RT @Asiablog_it: ???? #UkraineInvasion ???? ??ANTI-WAR RALLY IN BERN: +20,000 people demonstrated yesterday in solidarity with #Ukraine ??MANIF… - Dome689 : RT @you_trend: ???? Effetto rally 'round the flag in #Ucraina: secondo un sondaggio dell'istituto Rating il 91% degli ucraini sostiene #Zelen… - maxbia56 : RT @Asiablog_it: ??ANTI-WAR RALLY IN ONTARIO, CANADA: thousands in solidarity with #Ukraine invaded by #RussianArmy ??MANIFESTAZIONE PACIFIS… - _DucaAndrea_ : RT @you_trend: ???? Effetto rally 'round the flag in #Ucraina: secondo un sondaggio dell'istituto Rating il 91% degli ucraini sostiene #Zelen… -