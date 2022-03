Ucraina, Luigi Di Maio su Putin: “Non possiamo aspettarci che venga al tavolo con gentilezza” (Di martedì 1 marzo 2022) Luigi Di Maio ha messo le carte in tavola: nel quadro terrificante della guerra tra Russia e Ucraina, occorre accettare che il conflitto non sia solo tra Russia e Ucraina. Intervenuto nel corso di una diretta televisiva, il ministro degli esteri ha chiarito che l’Italia deve avere una posizione molto forte nel combattere l’espansione della Russia considerando di fatto Vladimir Putin un pericolo per l’intera Europa. Luigi Di Maio e l’offensiva “economica”: “Stiamo facendo collassare l’economia russa” “Non possiamo aspettarci che Putin venga al tavolo con gentilezza e dobbiamo continuare a colpire la sua economia con le sanzioni e a sostenere il popolo russo. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022)Diha messo le carte in tavola: nel quadro terrificante della guerra tra Russia e, occorre accettare che il conflitto non sia solo tra Russia e. Intervenuto nel corso di una diretta televisiva, il ministro degli esteri ha chiarito che l’Italia deve avere una posizione molto forte nel combattere l’espansione della Russia considerando di fatto Vladimirun pericolo per l’intera Europa.Die l’offensiva “economica”: “Stiamo facendo collassare l’economia russa” “Nonchealcone dobbiamo continuare a colpire la sua economia con le sanzioni e a sostenere il popolo russo. ...

