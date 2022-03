Ucraina: esperto militare Soldatov, ‘Putin ascolta solamente il falco Shoygu' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Da questi negoziati non mi aspetto niente", dice al Fatto Quotidiano l'esperto di Servizi segreti russi, Andrey Soldatov: “Questa è una guerra di Putin e del suo ministero della Difesa. Il ministro degli Esteri Lavrov avrebbe preferito aspettare i negoziati. Non solo gli uomini del ministero di Lavrov, ma anche quelli degli spezsluzhby, i servizi segreti, che non si approcciano alla guerra con lo stesso entusiasmo del ministero della Difesa. Negli ultimi tempi, in Russia l'influenza della Difesa è cresciuta in maniera esponenziale: per Putin l'esercito ha ottenuto più successi nel risolvere questioni politiche degli altri ministeri. È successo con la Crimea, la Siria: ora vuole risolvere la questione Ucraina e Nato con metodi bellici”. “Lavrov ha dato segnali nell'ultimo anno – spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Da questi negoziati non mi aspetto niente", dice al Fatto Quotidiano l'di Servizi segreti russi, Andrey: “Questa è una guerra di Putin e del suo ministero della Difesa. Il ministro degli Esteri Lavrov avrebbe preferito aspettare i negoziati. Non solo gli uomini del ministero di Lavrov, ma anche quelli degli spezsluzhby, i servizi segreti, che non si approcciano alla guerra con lo stesso entusiasmo del ministero della Difesa. Negli ultimi tempi, in Russia l'influenza della Difesa è cresciuta in maniera esponenziale: per Putin l'esercito ha ottenuto più successi nel risolvere questioni politiche degli altri ministeri. È successo con la Crimea, la Siria: ora vuole risolvere la questionee Nato con metodi bellici”. “Lavrov ha dato segnali nell'ultimo anno – spiega ...

