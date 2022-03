Tiki Taka – Da Salerno città “bruttissima” di Bacchetti, allo scontro Auriemma-Cruciani (Di martedì 1 marzo 2022) Tiki Taka animi infuocati nella trasmissione di Italia 1 condotta da Piero Chiambretti. Proprio in apertura di trasmissione si ritorna sulla parole del maestro Bacchetti che solo qualche giorno fa aveva offeso la città di Salerno dicendo: “città bruttissima“. Sulla questione è intervenuto Raffaele Auriemma che ha detto: “Ti inviterei a tornare a Salerno da turista e vedere bene la città. Avrai suonato anche a male! Cruciani non è mai venuto a Napoli, non conosce niente, per lui è territorio off-limits“. Alle parole di Auriemma ha risposto lo stesso Bacchetti che non ha fatto marcia indietro: “Culturalmente parlando Salerno è una città ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 marzo 2022)animi infuocati nella trasmissione di Italia 1 condotta da Piero Chiambretti. Proprio in apertura di trasmissione si ritorna sulla parole del maestroche solo qualche giorno fa aveva offeso ladidicendo: ““. Sulla questione è intervenuto Raffaeleche ha detto: “Ti inviterei a tornare ada turista e vedere bene la. Avrai suonato anche a male!non è mai venuto a Napoli, non conosce niente, per lui è territorio off-limits“. Alle parole diha risposto lo stessoche non ha fatto marcia indietro: “Culturalmente parlandoè una...

Advertising

napolipiucom : Tiki Taka - Da Salerno città 'bruttissima' di Bacchetti, allo scontro Auriemma-Cruciani #auriemma #CRUCIANI… - lizouxoliva : RT @guidotolomei: Ivan #Zazzaroni che si scalda perchè non si può dirgli che “le cose bisogna saperle”, in quanto fa questo lavoro da 42 an… - matthewdamnsure : RT @guidotolomei: Ivan #Zazzaroni che si scalda perchè non si può dirgli che “le cose bisogna saperle”, in quanto fa questo lavoro da 42 an… - stefanomaffei63 : @guidotolomei @Tiki_Taka_real Be però anche tu... Guardi @Tiki_Taka_real... - juv3ntin0vero : RT @guidotolomei: Ivan #Zazzaroni che si scalda perchè non si può dirgli che “le cose bisogna saperle”, in quanto fa questo lavoro da 42 an… -