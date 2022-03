Tennis | Stakhovsky | “Spero di non dover usare la pistola Itf? Gesto che fa la differenza”

(Di martedì 1 marzo 2022) “So comela. Se dovrò farlo, lo farò, madi non esserne costretto. So che è estremamente difficile per mia moglie, miei figli non sanno che sono qui in Ucraina. Non capiscono la guerra, sono troppo piccoli per capire cosa stia succedendo. Provvedimento dell’? Questofa moltain termini di prospettiva. Questo perché Putin ama davvero lo sport e ama che la Russia abbia successo nello sport. Adora il fatto di poter dimostrare quel successo nel mondo durante le Olimpiadi e tutti gli altri eventi sportivi”. Queste sono le parole di Sergiy, exta recentemente ritiratosi dopo gli Australian Open 2022. L’ucraino, straordinario esponente del serve and volley, si trova in Ucraina e ha detto la sua sulla ...

Advertising

sportli26181512 : L'ex tennista Stakhovsky: 'Mi arruolo nei riservisti ucraini': L'ex tennista ucraino Stakhovsky, ritiratosi dal cir… - steefff79 : Stakhovsky, l’uomo che battè Federer a Wimbledon dalla racchetta al fucile: si è arruolato nell’esercito ucraino… - TennisWorldit : L'ex tennista Sergiy Stakhovsky ritorna nella sua Ucraina per combattere - putino : La stella del tennis ucraino Sergiy Stakhovsky si unisce alle riserve militari per combattere contro la Russia: 'Or… - _flyingtiger_ : RT @DarioPuppo: Dopo i Klitschko, i biathleti Pidruchnyi e Dhzyma, l’esercito ucraino arruola anche Stakhovsky, ritirato da un anno e che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Stakhovsky

...//t.co/SAKoYKBnkT - #R4Today pic.twitter.com/VCkrFjaYDG ? BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 1, 2022 Un mese faera a Melbourne, a giocarsi le qualificazioni degli open d'Australia, da ...dice che spera di non dover usare la sua pistola, ma sa come usarla e 'se devo, devo farlo'. - Advertisement - Il 36enne si è ritirato daldopo gli Australian Open di gennaio ed è ...Russia’s isolation from top-level international sport continued on Tuesday, as Ukrainian sporting figures vowed to fight for their country. As governing bodies acted following Russia’s invasion of ...Russian and Belarusian tennis players can play under a neutral flag but both countries have been barred from the Davis Cup and Billie Jean King Cup.