Pioli pensa già al Napoli: due esclusioni eccellenti per Milan-Inter (Di martedì 1 marzo 2022) Manca poco al fischio di inizio per la semifinale di Coppa Italia che vedrà sfidare Milan e Inter, rivali anche per la corsa allo scudetto. Le due sfidanti hanno scelto il loro undici titolare ed entrambe cercheranno di strappare il pass per la finale. Junior Messias, Salernitana-MilanA quanto pare però mister Pioli, nello scegliere l'undici titolare, ha tenuto conto anche della gara con il Napoli in programma domenica 6 marzo al Maradona. Il tecnico rossonero infatti ha programmato dei turnover per la sfida con l'Inter pensando di tenere a riposo Calabria e Messias, schierando al loro posto Florenzi e Saelemaekers. Queste le formazioni ufficiali: Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, ...

