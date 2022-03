Noemi smentisce la diffida a Barù | “Fake news”

(Di martedì 1 marzo 2022) Dopo le voci di una presuntadiai danni di, la cantante romana ha deciso di fare chiarezza bollando la notizia come una ““. Dunque, il concorrente del Grande Fratello Vip 6 non è stato affattoto dall’artista.laNella giornata di lunedì 28 febbraio, sul web era stata divulgata la notizia di unadiai danni di. In seguito ai rumor che hanno coinvolto l’artista romana, la diretta interessata ha fatto chiarezza: “E’ una”. Che cosa aveva dettoal GFVip? Tutto era partito da una frase infelice ai danni di. Il concorrente ...

Aartemissia : RT @Sofysofia2000: Noemi smentisce d'aver diffidato barù #gfvip #jeru #jessvip - Dorian221190 : RT @Sofysofia2000: Noemi smentisce d'aver diffidato barù #gfvip #jeru #jessvip - Sofysofia2000 : Noemi smentisce d'aver diffidato barù #gfvip #jeru #jessvip - infoitcultura : Noemi smentisce le voci, non ha mai diffidato Barù Gaetani del GF vip - NoemiAddicted : RT @Clalblanca: Noemi in persona smentisce di aver diffidato Barú. Chissà cosa gli ha detto il gfvip ma @noemiofficial è stata chiarisdima:… -

Dato che c'è stata la polemica sulle sue parole su Noemi, tanti hanno pensato che si trattasse proprio di lei. Ebbene, no. La cantante ha colto l'occasione per smentire la diffida a Barù rispondendo a ...