No, Anonymous non ha mai minacciato di svuotare i conti dei cittadini russi (Di martedì 1 marzo 2022) Non c’è nessun piano per svuotare i conti bancari dei russi, né c’è Anonymous dietro a questo piano. Semplicemente, nelle scorse ore, era stato diffuso un video fake che voleva farlo credere. La disinformazione, in questo conflitto russo-ucraino, sta chiaramente giocando un ruolo preponderante. Ed è ovvio che nemmeno il gruppo di hacktivisti può sottrarsi dalla viralità di alcune false informazioni, che spuntano fuori all’improvviso e che, proprio per questo, sono imparabili. Se queste fake news, poi, vengono riprese anche da altri organi di informazione che fino a quel momento avevano svolto un lavoro impeccabile sulla copertura del conflitto nel Paese, ecco che la frittata è fatta. Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Anonymous avrebbe messo le mani nei conti bancari dei ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Non c’è nessun piano perbancari dei, né c’èdietro a questo piano. Semplicemente, nelle scorse ore, era stato diffuso un video fake che voleva farlo credere. La disinformazione, in questo conflitto russo-ucraino, sta chiaramente giocando un ruolo preponderante. Ed è ovvio che nemmeno il gruppo di hacktivisti può sottrarsi dalla viralità di alcune false informazioni, che spuntano fuori all’improvviso e che, proprio per questo, sono imparabili. Se queste fake news, poi, vengono riprese anche da altri organi di informazione che fino a quel momento avevano svolto un lavoro impeccabile sulla copertura del conflitto nel Paese, ecco che la frittata è fatta. Nelle ultime ore si è sparsa la voce cheavrebbe messo le mani neibancari dei ...

